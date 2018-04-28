Oliveirense - Santa Clara maçı ne zaman?

Oliveirense ve Santa Clara, 29 Nisan 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:15. Maç öncesi Oliveirense 43 puanla 13. sırada, Santa Clara 60 puanla 3. sırada bulunuyor. Oliveirense son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Santa Clara son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 445. İddaa'da Oliveirense kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Santa Clara kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oliveirense son haftadaki Santa Clara müsabasında 2-1 kazandı.

Santa Clara, Oliveirense karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Oliveirense, 24 gol attı ve 23 gol yedi.

Santa Clara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Santa Clara, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.