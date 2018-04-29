Oliveirense - Santa Clara maçı ne zaman?

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Oliveirense, 29 Nisan 2018 Pazar günü Santa Clara takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:15. Oliveirense 43 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Santa Clara 60 puanda ve 3. sırada. Oliveirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Santa Clara, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oliveirense kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.80, Santa Clara sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Oliveirense son haftadaki Santa Clara müsabasında 2-1 kazandı.

Santa Clara ise Oliveirense maçında 2-1 yenildi.

Oliveirense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Oliveirense, kendi sahasında 24 gol attı, 23 gol yedi.

Santa Clara ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Santa Clara, 23 gol atarken 25 gol yedi.