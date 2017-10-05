Oliver’ın kalbiyle farkındalık yaratacak

İzmir'de, Tayfun Erdem (28), İngiltere’den tatile geldiği Bodrum’da beyin kanaması geçiren ve ailesi tarafından organları bağışlanan Craig Oliver Beston’ın (17) kalbinin 11 yıl önce nakledilmesiyle yaşama tutundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Oliver’ın resmini vücuduna dövme yaptıran Erdem, geçen yıl acılı aileyi ülkelerinde ziyaret etmişti. Erdem şimdi de ailenin isteğiyle, nakilden sonraki süreci, Oliver’ın anne ve babasıyla ilişkilerini, İngiltere’de düzenlenecek toplantılarda anlatacak. Erdem, “Organ bağışı konusunda İngiltere’de farkındalık yaratmak çok güzel” dedi.

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