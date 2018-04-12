Korku filmlerinin daha başından itibaren, filmdeki karakterlerin sonlarının iyiye gitmeyeceğine dair ipuçları yakalayabilirsiniz. Dahası, siz ekran başında olacakları tahmin edip kendinizi yiyip bitirirken, karakterlerin hiçbir durumdan şüphelenmemesi de bu tür filmlerin bir diğer sinir bozucu yanı. Olivia A. Cole isimli bir yazar da Twitter'dan korku filmlerini aratmayan bir anısını paylaştı.

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville şehrinden Olivia A. Cole, eşiyle birlikte ev bakmaya gittiğinde esrarengiz bir olayla karşılaştı. Apartmanlarda yaşamaktan sıkılan Cole ve eşi daha geniş ve müstakil bir ev arayışına girdi. Eski ve şirin bir evle karşılaşan yazar, eve resmen aşık oldu.

Eve bakmaya gittiklerinde bir önceki gün yağmur yağmıştı ve çim kokusu Olivia'yı mest etti. Diğer yandan eşi ise evi biraz ürkütücü buldu. Ancak Olivia'nın ısrarları nedeniyle emlakçıyla birlikte evin içini gezdiler.

Olivia merakla evi dolaşsa da eşi evde tuhaf bir detay fark etti. Evi gezdiren kişi burasının havalandırma boşluğu olduğunu söylese de eşi fark ettiği yerin zindana giden bir yol olabileceğini düşündü.

Ancak karı-koca evi gezmeye devam ettiler ve mutfağı incelemeye koyuldular. Ancak Olivia'nın eşi camdaki çizikleri fark etti. Emlakçı bu çiziklerin zor açılan camlardan kaynaklı olduğunu söyledi.

Mutfağın ardından yatak odasına geçtiler. Olivia, ebeveyn odasına hayran kalsa da eşi odadaki dolabın ardındaki ufak kapıyı hemen görüp, emlakçıya kapının nereye çıktığını sordu. Emlakçının yanıtı ise soruyu geçiştirmek oldu. Eşi kapıyı açtığında karanlık ve ufak bir odayla karşılaştı. Daha sonra da evin güvenli bir olmadığını karısının kulağına fısıldadı.

Ev turu, bodrum katı gezisiyle devam etti. Bodrum katında 3 asma kilit ve sürgülü bir kapı vardı. Emlakçı kapının anahtarının kendisinde olmadığını söyledi. Neden kilitli olduğu sorusuna da yanıt veremedi. Bahçeyi de gezdikten sonra emlakçı başvuru formlarını çifte uzattı. Olivia o kadar çok evi beğenmişti ki 1 yıllık sözleşme yapmaya hazırdı. Ancak tüm işaretler evde geçmişte kötü olayların yaşandığının sinyalini veriyordu. Neyse ki bu sefer filmlerdeki gibi bir senaryo yaşanmadı. Eşinin ısrarları üzerine Cole ve eşi farklı bir eve taşındılar. Cole'un bu hikayesi Twitter'da 30 binin üzerinde beğeni aldı.

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