Olsztyn - Katowice maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig maçında Olsztyn ile Katowice, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Olsztyn 25 puanla 17. sırada, Katowice 47 puanla 3. sırada bulunuyor. Olsztyn, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Katowice son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 386. İddaa'da Olsztyn kazanır 3.20, berabere biter 3.00, Katowice kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Olsztyn son hafta oynanan Chojniczanka Chojnice maçında 1-1 berabere kaldı.

Katowice ise Chrobry Glogow maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Olsztyn, 19 gol attı ve 16 gol yedi.

Katowice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Katowice, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.