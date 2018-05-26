Olsztyn - Stal Mielec maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig maçında Olsztyn ile Stal Mielec, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:45. 33 puanlı Olsztyn 15. sırada bulunuyor, Stal Mielec 51 puana sahip ve 4. sırada. Olsztyn, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Stal Mielec, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 243. İddaa'da Olsztyn kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Stal Mielec kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Olsztyn önceki hafta Wigry Suwalki mücadelesinde 1-4 yenildi.

Stal Mielec ise Pogon Siedlce maçında 1-2 yenildi.

Olsztyn, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Olsztyn, kendi sahasında 20 gol attı, 18 gol yedi.

Stal Mielec, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Stal Mielec, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.