Olsztyn - Zaglebie Sosnowiec maçı heyecanı

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Olsztyn, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Zaglebie Sosnowiec takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 31 puanlı Olsztyn 16. sırada bulunuyor, Zaglebie Sosnowiec 49 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Olsztyn, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Zaglebie Sosnowiec, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 327 kodlu maçı oynayanlar; Olsztyn galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.00, Zaglebie Sosnowiec galibiyet oranı 1.90.

Olsztyn son haftadaki Chojniczanka Chojnice müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Zaglebie Sosnowiec ise Pogon Siedlce maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Olsztyn, 20 gol attı ve 16 gol yedi.

Zaglebie Sosnowiec, dış sahada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zaglebie Sosnowiec 15 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.