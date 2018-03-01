Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçı Süleyman Mansur, 450 kiloluk köpekbalığı yakaladı. DHA'nın haberine göre; yaklaşık 5 metre uzunluğundaki köpekbalığını Efeler'deki dükkanında sergileyen Mansur, bugüne kadar 4 köpekbalığı yakaladığını söyledi.

Efeler ilçesindeki Balıkçı Hali'nde esnaf olan Süleyman Mansur (26), Didim açıklarında avlanırken oltasına dev bir köpekbalığı takıldı. Mansur, yaklaşık bir saat mücadele ettiği köpekbalığını tekneye aldı. Mansur'un dükkanında sergilediği dev köpekbalığını gören ilçe halkı, bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Yaklaşık 11 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Mansur, köpekbalığının kilosunu 20 liradan satışa çıkaracağını belirterek, şunları söyledi:

"Didim açıklarında ava çıktık. Bu esnada oltamıza köpek balığının takıldığını fark ettik ve büyük bir mücadele sonunda balığı avladık. Balığı dükkanımızda bir, iki gün sergileyeceğiz. Bu Didim açıklarında yakaladığım 4'üncü köpek balığı. İnsan vücuduna birçok faydası olan köpek balığı guatr, kanser ve şeker hastalığına iyi geliyor. Balığı kilosu 20 liradan satışa sunacağım. Satışa sunmadan önce balığı dükkanımın önünde sergileyerek vatandaşlarımıza bir jest yapmak istedim. Vatandaşlarımız balığa yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca yüzlerce vatandaşımız dükkanımıza gelerek balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi. Herkesi köpekbalığının lezzetini tatmaya davet ediyorum" dedi.

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