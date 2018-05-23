Balat Mahallesi yakınlarında, Büyük Menderes Nehri'nde dün başlayan toplu balık ölümleri Aydın'da büyük yankı uyandırırken, bölgede balıkçılık yapanlar da durumdan olumsuz etkilendi. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin topladığı numuneler incelemeye alındı, ancak henüz balıkların neden öldüğü netleşmedi. Bazı kişiler balık ölümlerinin zirai ilaçlardan, bazıları ise fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyor.

DHA'nın haberine göre, Balat Mahallesi'nde yaşayan Erkan Çiçek (31), balık ölümlerinin en çok bölgede balıkçılık yapanları olumsuz etkilediğini belirterek, "Kendim de balıkçıyım. Orman görevlileri, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, geceleri nehirde avlanan balıkçıları yakaladıkları zaman hem malzemelerini alıyorlar hem de 2-3 bin TL para cezası yazıyorlar. O ekipler, şimdi neredeler? Bu balıkları zehirleyen fabrikalara neden müdahale etmiyorlar? Doğduğumuzdan beri balıkçıyız. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz ama kaçak kazanıyoruz. Gece 2-3 gibi buraya balık tutmaya geliyoruz. Balat Mahallesi'ndeki yaklaşık 1500 kişi buradan balık tutarak geçimini sağlıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

MARTILAR DA ÖLÜYOR

Öte yandan, ölü balıklar çevrede pis kokuya neden olurken, bu balıklardan yiyen martıların da öldüğü belirlendi. Balık ölümleri ile ilgil Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ise sürdüğü bildirildi.

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