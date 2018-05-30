

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki Kadriye Beach Park sahilinde dün saat 17.30 sıralarında 4 metrelik deniz canlısının kıyıya vurduğunu fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kıyıya vuranın yavru balina olduğu belirlendi. Balina, kepçeyle kamyona yüklenerek götürüldüğü boş bir alanda gömüldü.



İlçede ilk defa bu kadar büyük bir deniz canlısı gördüğünü söyleyenler, şaşırdıklarını aktardı.

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