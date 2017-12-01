Ölü ele geçirilen teröristin parmak izi patlayıcıların üzerinde çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince 22 Ağustos'ta Bükeç Mahallesi kırsalında düzenlenen yakın hava desteği harekatı sonucu ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin kimliği, İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım ile Jandarma Kriminal Laboratuvarının parmak izi çalışması sonucu tespit edildi.

AA'nın haberine göre; parmak izleri, 28 Nisan'da Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu-2" kapsamında tespit edilen el yapımı patlayıcıda, 21 Ağustos'ta Gürpınar ilçesi Özlüce Mahallesi'nde tespit edilen el yapımı patlayıcıda ve 2014-2017 yıllarında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çeşitli tarihlerde ele geçirilen 10 el yapımı patlayıcıda belirlendi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.