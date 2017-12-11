Tırtıldan rengarenk kanatlı bir böceğe dönüşen ve ömrü sadece bir hafta süren binlerce ölü kelebeği toplayan sanatçılar, kelebekleri kanatlarının renk ve desenlerine göre ayırarak figürlerle tablolar hazırlıyor.

AA'nın haberine göre kelebek kanatlarından kuş, insan figürleri ve farklı tablolar hazırlayan kelebek sanatçılardan biri olan Hajiya Meryem, yaptığı açıklamada, "Binlerce kelebek kanadını desenlerine ve renklerine göre ayırıyoruz. Sonra bu kanatları, kağıt üzerine çizdiğimiz resimlerin üzerine tek tek işliyoruz." ifadelerini kullandı.

Meryem, başkent Abuja'daki Sanat ve Kültür Merkezi'nde yer alan küçük dükkanında yaklaşık 12 yıldır kelebek kanatlarından tablolar yapıyor.

Kelebeklerin yaptıkları sanat eserleriyle yeniden hayata döndüğünü belirten Meryem, "Yaptığımız bu çalışmalarda kısacık ömürleri olan kelebekleri, kanatlarıyla adeta yeniden hayata döndürmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızda Afrika kadınlarını, kuşları bazen de haritaları işliyoruz. Kelebeklerin, kanatlarıyla bu şekilde hayata dönmeleri ve insanların evlerinde tablo olarak yer almaları beni mutlu ediyor." dedi.

Bir tablonun yaklaşık bir günde tamamlandığına işaret eden Meryem, "Uğraş ve emek gerektiren bir iş ama işimi severek yapıyorum." diye konuştu.

KELEBEKLER KONGO'DA TOPLANIYOR

Kelebek kanatlarını orta Afrika ülkesi Kongo Cumhuriyeti'nden getirdiklerini söyleyen Meryem, "Oğlum üç ayda bir Kongo'ya gidiyor. Orada yetişen ve yaklaşık bir haftalık ömürlerini tamamladıktan sonra ölen kelebekleri toplayıp buraya getiriyor." dedi.

Meryem, "Kelebekler, dünyanın en güzel ve renkli canlılarından biri. Renk renk, desen desen kelebekler kanatlarıyla doğaya ve bize güzellik katıyor ancak ömürleri çok kısa." diye konuştu.

"CANLI KELEBEKLERİ TOPLAMIYORUZ"

Hiçbir şekilde canlı kelebeklere zarar vermediklerine dikkati çeken Meryem, "Biz canlı kelebekleri toplamıyoruz. Ormanlık alanda üredikleri yerlerde binlerce kelebek, kısa sürede ömrünü tamamlıyor. Biz de ölü kelebekleri topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir tabloyu yaklaşık 2 bin nairaya (yaklaşık 20 lira) sattığını kaydeden Meryem, hazırladıkları tabloların özellikle turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.