Görenoğlu, çevreci trendlerin öne çıkmasıyla son yıllarda önemi artan oluklu mukavva sektörüne ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Sektörün 2017 yılında 2,2 milyon tonluk satış ve 164 bin tonluk ihracat gerçekleştirdiğini belirten Görenoğlu, "Mukavva sektörü, 2017 sonu itibarıyla 6,2 milyar liralık ciroya ulaştı. Sektörümüz 2017 yılında Avrupa’da ton bazında İngiltere’yi geçerek Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya’nın ardından en çok üretim yapan beşinci ülke konumuna yükselmiştir. IBS Research & Consultancy ve OMÜD iş birliği ile hazırlanan "Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi" raporumuza göre, gelecek 3 yıl içerisinde dünya oluklu mukavva ambalaj üretiminin, yılda ortalama yüzde 2,3 büyüyeceği, Türkiye’nin ise hızlı gelişen pazarlardan biri olacağı tahmin ediliyor. Kentleşme, inşaat yatırımları, değişen tüketici davranışları ve e- ticaretin etkisiyle Türkiye’nin oluklu mukavvada, Avrupa bölgesinin en büyük beşinci üretim merkezi olacağı öngörülüyor" diye konuştu.

"3 MİLYON TONLUK OLUKLU MUKAVVA ÜRETİM KAPASİTESİ TAMAMLANDI"

Oluklu mukavva sanayisinin, 2017'yi 88 üretici firmaya ait 110 fabrikada, 3 milyon tonluk oluklu mukavva üretim kapasitesiyle tamamladığını anlatan Görenoğlu, şunları kaydetti:

"Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 500’ü bulurken, ambalaj üretimine girdi ve hizmet sağlayan diğer sektörlerdeki çalışanlar ve aileleri de hesaba katıldığında bu sayı 90 bini geçiyor. 2017 yılında Türkiye’de oluklu mukavva sektörünün cirosunun tahmini olarak 6,2 milyar TL’yi bulması bekleniyor. 2018 yılında da sektörümüzün Türkiye GSMH artış oranından daha yüksek bir büyüme hızına ulaşacağını öngörüyoruz. En son OECD 2018 için Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 5,3 olarak revize etti. Bizim de beklentimiz, buna paralel olarak sektörümüzün 2018 yılında yüzde 7-8 büyüyeceği yönünde. 2018 yılında ise mevcut koşulların devam etmesi halinde sektörün cironun 7 milyar TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz."

Görenoğlu, şubatta açıkladıkları "Oluklu Mukavva Sektör Analizi ve Oluklu Mukavva Müşterisi Sektörlerin Oluklu Mukavva Tüketim Eğilimleri Araştırması"na göre, 2013-2023 yılları arasında işlem hacmi ve oluklu mukavva tüketimi en fazla artacak sektörler arasında yüzde 19 ile e- ticaretin yer aldığını söyledi.

"2013 yılında e-ticaret sektöründe oluklu mukavva tüketimi 5 bin ton seviyesinde iken 2016’da yüzde 23’lük Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (YBBO) ile yaklaşık 28 bin ton seviyesine ulaşması bunun güzel bir göstergesi." diyen Görenoğlu,"Türkiye'deki e-ticaret pazarına baktığımız zaman 17,5 milyar liralık bir hacimden bahsetmek mümkün. Bu rakamın yaklaşık yüzde 70'ini sadece online kanal üzerinden satış yapan pazar yerleri ile çok kategorili alışveriş siteleri oluşturuyor. Geriye kalan bölümü ise klasik perakendecilikten e-ticarete adım atan firmaların elektronik ortamda yaptığı satışlar oluşturuyor. Özellikle hazır giyimde yüzde 3’ler seviyesinde olan internet satışlarının önümüzdeki dönemde yüzde 8-10 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hazır giyimde 2016-23 döneminde sektörün önemli oyuncularının perakende yanında elektronik ticaret kanallarındaki gelişime paralel oluklu mukavva ambalaj tüketiminin yılda ortalama yüzde 7,8 artış ile 104 bin seviyesine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Aynı dönemde sektörümüzün yıllık bileşik büyüme oranının ise yüzde 17,4 olacağı öngörülüyor." bilgilerini verdi.

"VERGİLERLE CEZALANDIRILAN ASLINDA SON TÜKETİCİ OLUYOR"

Görenoğlu, oluklu mukavva üretiminde geri dönüşümden gelen kağıtların belli oranda orijinal esaslı kağıtlarla karıştırılarak üretildiği ifade ederek, orijinal esaslı kağıtların da "kraft" olarak adlandırıldığını söyledi. Kraft kağıtların yüzde 90’ının yurt dışından ithal edildiğini anlatan Görenoğlu, şöyle konuştu:

"Ekonomi Bakanlığı tarafından 2015 yılında yerli bir üretici şirketin şikayeti üzerine ABD’den ithal edilen kraftliner kağıtlara yüzde 12,24 ila 19,96 seviyelerinde damping vergisi getirildi. Ekonomi Bakanlığı bir yerli üreticinin yeniden şikayeti üzerine şimdi de Finlandiya, Polonya, Rusya, Brezilya’dan ithal edilen kraft kağıtlara yüzde 11,42 ila 102,25 aralığında vergi getirmeyi düşünüyor. Halbuki şikayette bulunan yerli firmanın oluklu mukavva sektörüne arzı yıllık 30-40 bin ton, Türkiye’deki oluklu mukavva sanayinin ihtiyacı ise yaklaşık 400 bin ton. Dolayısıyla yerli firmanın yurt içi talebi karşılama imkanı bulunmamaktadır.

Yerli üretici kalite, çevre ve gıda ambalajı açısından önem taşıyan FSC ve FFDCA olarak adlandırılan uluslararası sertifikalara sahip değildir. Bütün bu faktörler doğal olarak sektörü ihtiyacı olan kraftliner kağıdı ithal etmeye zorluyor. Dolayısıyla anti damping vergileri, sektörün dışa bağımlılığını ortadan kaldırmamıştır, tam aksine ek maliyet unsuru yaratarak oluklu mukavva sanayicilerini zor durumda bırakmaktadır.



Çünkü getirilen her ek vergi, girdi maliyetlerini artırarak enflasyonist etki yaratıyor. Kraftliner kağıt, oluklu mukavva ambalaj maddesi olarak özellikle yaş meyve sebze ihracatında yaygın olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu vergilerle cezalandırılan aslında son tüketici oluyor."

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM ATILMIŞ OLACAK"

Oluklu mukavvaların içindeki ürünü depolanma ve taşıma özelliklerini göz önünde bulundurarak yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyup hijyen bakımından dış ortamdan izole ettiğini anlatan Görenoğlu, "Oluklu mukavvadan üretilen ambalajlar doğada 3 ayda yok olurken, diğer ambalajların çözülmesinin 500 yıl ile 4 bin yıla kadar uzaması ve çözülürken toprağa yaydıkları kimyasal maddeler tüm ekosisteme zarar veriyor." bilgilerini aktardı.

Görenoğlu, bu bağlamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak Yeni Hal Yasası’nı önemsediklerini ifade ederek, "Yaş meyve ve sebzelerin en hijyenik ambalaj malzemesi olan oluklu mukavva ambalajda taşınması aynı zamanda gıda israfının önüne geçecek ve enflasyonla mücadelede önemli bir adım atılmış olacaktır" değerlendirmesini yaptı.