Kaza, saat:21.00 sıralarında Kandıra yolu, Davuldere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, farklı yönlere giden Bünyamin D. idaresindeki otomobil ile, Kadir Ş. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki sürücü de bulunduğu yerde sıkıştı.

İHA'nın haberine göre, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki sürücünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücüler, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekipleri, trafiği kontrollü olarak verdi. Otomobillerin görüntüsü ise kazanın boyutunu anlatmaya yetti. Kaza sonrası her iki otomobilinde motor kısmı adeta yok oldu.

Öte yandan, Kocaeli ile Kandıra arasında ulaşımı sağlayan yolda sık sık kazaların meydana gelmesi dikkat çekiyor. Hemen hemen her hafta ölümlü, yaralamalı kazaların yaşandığı yolda sürücüler de zorlanıyor. Yolun virajlı olması sürücülere zor zanlar yaşatırken, 3 şeritli olması ise kafaları karıştırıyor. Şeritlerin kime ait olduğunu belirten tabelaların sık sık yer almasına rağmen kazaların önüne geçilemiyor.

Özellikle hafta sonu yoğun olarak kullanılan Kocaeli-Kandıra yolunda yer yer aydınlatmalar yetersiz kalıyor.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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