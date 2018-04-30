Olay, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebriz-i Mahallesi Şeref Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş merkezinin ikinci katında bulunan mermer bloklardan biri koparak yere düştü. Bu sırada sokak üzerinden geçen bir vatandaş düşen mermerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İHA'nın aktardığına göre; bir adım önüne düşen mermerin parçalanmasıyla birlikte kendisini geriye doğru adan adam şans eseri ölümden döndü.

Yaşanan anlar sokak üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıya görüntülerde mermerin yola düştüğü ve bu sırada adamın kaçtığı görülüyor.

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