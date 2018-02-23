Sultanbeyli'de seyir halinde olan kamyonetin kapalı kasasının üst kısmına güvenlik önlemi alınmamış bir şekilde yüklenen plastik boru yürekleri ağızlara getirdi.

İHA'nın haberine göre, lastik borunun kamyonetin hareketi nedeniyle sarkmaya başladığını gören bir sürücü olayı cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Tam bu sırada park halindeki aracına binmeye çalışan bir kişi kamyonetin üzerindeki plastik borunun düştüğünü son anda fark ederek bir adım geri atıp ölümden döndü.

Yaşanan inanılmaz kurtuluş ve yükün düşmesi ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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