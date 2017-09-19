İstanbul Ümraniye’de yaşayan Gönül Yılmaz (52), eşi Hüseyin Yılmaz’dan (54) 38 yıllık evlilikleri boyunca şiddet gördü. 6 çocuğunu da sürekli darp eden Yılmaz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Mayıs 2016’da memleketi Rize’ye gitti.
Yaklaşık 3 ay sonra Ümraniye’ye dönen Yılmaz’ın, ailesine bile haber vermeden ilk işi eviyle aynı sokakta bulunan berbere gitmek oldu.
Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü 49 yaşındaki berber Mustafa Atalı’yı 5 kurşunla müşterilerin önünde öldüren Hüseyin Yılmaz, elini kolunu sallayarak sakin bir şekilde evinin yolunu tuttu.
YOLDAN GEÇEN KADIN DA YARALANDI
Saldırgan, bu sırada her şeyden habersiz evine gitmekte olan eşi Gönül Yılmaz’la karşılaştı ve yine silahına sarıldı. Çiftin kızı Burcu Yılmaz babasına engel olmaya çalışırken, o sırada ihbar üzerine ilk olayın yaşandığı berbere doğru giden polis ekipleri olayı görüp müdahale etti. Polislerden H.M.Ü. (24), Hüseyin Yılmaz’a durmasını söyledi, havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada yoldan geçen 27 yaşındaki Hilal Şileli de saldırganın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralanıp yere yığıldı. Polis memuru H.M.Ü. uyarılara rağmen teslim olmayan Yılmaz’ın kol bölgesine 2 el ateş etti. Kolundan yaralanan Yılmaz eşine hâlâ ateş etmeye devam edince polis memuru şüpheliye tekrar ateş etti. 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan Hüseyin Yılmaz da olay yerinde yaşamını yitirdi.
‘KURTARMAK SORUMLULUĞU’
Şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade veren polis memuru, amacının öldürmek olmadığını belirtip “Başka seçeneğim kalmadığı için etkisiz hale getirdim. Telafisi mümkün olmayan daha büyük olaylara sebebiyet verecekti” dedi. Yılmaz’ın eşi ve kızı da “Zamanında müdahale etmeseydi bizi öldürecekti” diyerek polis memurundan şikâyetçi olmadı. Mahkeme, “Başkasını tehlikeden kurtarmak sorumluluğu” diyerek H.M.Ü. hakkındaki adli kontrol talebini de reddetti.
‘MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALI’
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin Hüseyin Yılmaz hakkında “kasten öldürme” ve “ateşli silah ile yaralama”, polis memuru hakkında ise “meşru savunma ve zorunluluk haliyle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlattı. Polis memurunun uyarılara rağmen ateş etmeye devam eden Yılmaz’ı etkisiz hale getirmekten başka çaresinin kalmadığını kaydeden savcılık, takipsizlik kararı verdi. Hüseyin Y. hakkındaki soruşturma ise ölümü nedeniyle kapandı.
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