Gittikçe acayipleşen ölü stalker’lığı uçak kazası sonrasında adeta hortladı... Neden? İngiltere’deki Digital Age, sosyal medya kullanıcılarına “Ölümleri neden sosyal medyada paylaşıyoruz?” diye sormuş. Cevaplar şöyle: Yüzde 47 “İnsanları hızlıca haberdar etmek için”, yüzde 45 “Hızlıca o kişiye sevgi ve saygımızı gösterebilmek için”, yüzde 8 ise “Diğer kullanıcılar paylaştığı için” demiş... Ancak tanımadığı ölülerin hesaplarını takip edenlerle ilgili net bir araştırma yok. HT Pazar'dan Ece Ulusum'un haberi...

Klinik Psikolog Mine Altınsoy, “Asıl anormal olan, ölüye sorular yöneltmek. Bu, ileride tedavi gerektiren sıkıntılara yol açabilir” diyor. Klinik Psikolog Serkan Elçi’ye göreyse “Sosyal medya insanlara her konuda ve her kişi hakkında söz sahibi olma hakkı veriyor.”

Ölü stalker’ları birkaç yorumla da yetinmeyip işi ileri boyutlara taşıyor. Bir platformları var: ruhunaelfatiha.com! Sitenin amacı, sanal bir mezarlık arşivi oluşturmak. Son uçak kazasında kaybettiklerimiz de fotoğrafları, ölüm bilgileri ve medyadan toplanan kişisel verilerle artık orada.