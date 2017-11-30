Olumsuz haberler hamileliği etkiliyor!

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından yapılan açıklamada, doğumda uzmanın anne ve bebeğin durumuna göre çeşitli önerilerde bulunabileceği ve önceden planlanmayan birçok karar alabileceği belirtilerek, bunun doğumun doğası gereği olduğunun altı çizildi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; "Doğumdaki müdahaleler ve sezaryen, doğumda sürecin bir parçası olarak gelişebiliyor. Tüm bunların doğru ve tam olarak anlaşılması da annenin ve bebeğin sağlığı için önemli. Ayrıca doğumun modern tıbbın sunduğu imkanlar ve zaten yaradılış gereği var olan doğal seyir arasında bir denge ile yönetilmesi gerektiğine inanıyor. Gereksiz müdahalelerden kaçınılarak, ihtiyaç olanın sunulması önemli."

Uzmanlar konuya bu kadar hassas yaklaşırken medyada doğum süreciyle ilgili çıkan haberlerle anne adayları ve ailelerin kafasının karıştığını ifade eden uzmanlar, "Durum böyle olunca stres tetikleniyor ve anne adayı zorlu bir sürece giriyor. Yapılan bir araştırmaya göre hamileliğin başından son gününe kadar doğumun nasıl olacağı sorusuna kafa yoran anne adayları, çevresinden duyduğu olumsuz hikayelerden etkileniyor. Anne adayları medyada doğumla ilgili yer alan akıl karıştırıcı içeriklerden etkilenerek korku ve endişe duyuyor. Bu durum hormonların da etkisiyle aşırılaşıyor ve gebe, hamilelik depresyonuna kadar varabilen bir ruh haline bürünüyor. Ayrıca yalnızca depresyonda olan gebeler de bu tarz kafa karıştıran haberleri izleyerek daha da ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Gebeler bu süreçte sürekli üzüntü hali yaşıyor, konsantre olamıyor, çok az ya da çok fazla uyuyor, umutsuzluk, intihar, ölüm gibi düşüncelere kapılıyor, aşırı sinirli oluyor. Sosyal hayatı olumsuz yönde ilerliyor, yeme içme alışkanlıkları bile değişebiliyor. Durum böyle olunca bebek de daha anne karnında olumsuz etkilendiği bir süreç yaşamak zorunda kalıyor" açıklamasında bulundu.

Hamilelik depresyonu yaşayan bir kadının tedavi olmak durumunda kaldığı belirtilen açıklamada, bunu yaşayan annelerin bebeklerinin ise doğumdan sonra az aktiflik, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi sorunlar yaşadığı bildirildi. Bu dönemde ilaç kullanılamadığı için hamilelerin bir psikiyatri uzmanı tarafından ya psikoterapiyle ya da farklı bir yöntemle tedavi edilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde bütün kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimler, sosyal yönüyle toplumsal beklentinin çok yüksek olduğu bu alanda büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa etmektedir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimler, anne ve karnındaki bebeği olmak üzere iki insana sağlık hizmeti sunduğunun bilinci ve sorumluluğu ile hareket etmektedir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimler, hekimliğin öncelikli kuralının ’öncelikle zarar verme’ ilkesi olduğu bilincindedir. Hipokrat yemini etmiş her hekim, hekimlik etiğine uygun davranarak bu ilkeye uymak zorundadır. Hastaya zarar vermemek, sağlık vermekten daha büyük öncelik taşır. Hekimliğin bu temel ilkesi sağlık haberciliği temelinde sağlık alanında haber yapan yayıncılar, muhabirler için de aynen geçerli olmalıdır."