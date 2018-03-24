THY Avrupa Ligi'nin 28. maç gününde Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Giannis Sferopoulos'un çalıştırdığı Olympiakos'a konuk oldu.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu. Yunan temsilcisi ilk çeyrekte skor üretmekte zorlanmadı ve Anadolu Efes potasına ilk 10 dakika sonunda tam 30 sayı gönderdi. Rakibini durdurmakta zorlanan Anadolu Efes ise kısır bir çeyreği geride bıraktı ve sadece 15 sayı üretebildi.

Ergin Ataman ve öğrencileri, 15 sayı geride başladıkları ikinci çeyreğe çok hızlı başladı. Bu periyotta rakip pota önünde bir hayli etkili olan Anadolu Efes, farkı eritti ve bu periyotta 27 sayı üretti. Olympiakos ise Anadolu Efes'e 19 sayıyla cevap verebildi. Ev sahibi ekip, devre arasında soyunma odasına 49-42'lik skorla gitti.

Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe tutuk başladı. Olympiakos, 3. çeyrekte Anadolu Efes potasına 21 sayı gönderirken Ergin Ataman ve öğrencileri sadece 15 sayı üretebildi ve fark yeniden açıldı. Yunanistan temsilcisi son çeyreğe 13 sayı farkla önde girdi.

Anadolu Efes, ilk yarının son çeyreğinde olduğu gibi ikinci yarının son bölümünde de oldukça etkili bir oyun sergiledi. Bu çeyrekte rakip potaya tam 25 sayı gönderen Anadolu Efes, Olympiakos'u 19 sayıdan daha az bir skorda tutamayınca maçı 89-82'lik skorla kaybetti.

Anadolu Efes bu skorla THY Avrupa Ligi'nde üst üste 7'nci, toplamda ise 22'nci mağlubiyetini aldı. Olympiakos ise bu skorla 19. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes'te 31 dakikada 18 sayı 6 ribaund 8 asist üreten Krunoslav Simon'un performansı mağlubiyete engel olamadı. Maçın en skorer ismi 27 dakikada 20 sayı 8 ribaundla oynayan Olympiakoslu Nikola Milutinov oldu. Ev sahibinde Vassilis Spanoulis de 27 dakikada 17 sayı 5 ribaund ve 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.