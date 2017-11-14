Olympiakos'lu 6 basketbolcudan milli ret

THY Euroleague’de yarın Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşacak olan Olympiakos’ta 6 oyuncudan milli ret geldi. Yunan ekibinde Printezis, Mantzaris, Strelnieks, Milutinov, Papapetrou ve Papanikolaou 2019 Dünya Kupası Elemeleri’nde milli takımlarında yer almayacaklarını açıkladı. Öte yandan haberi sosyal medyadan paylaşan Fenerbahçeli yıldız Gigi Datome, “Onlar da mı vatan haini olmuşlar!” yazan bir kullanıcıya Türkçe olarak “Boş konuşma” yanıtını verdi.

Olympiakos