Olympiakos - Panaitolikos maçı öncesi rakamlar

Yunanistan Süper Lig maçında Olympiakos ile Panaitolikos, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Olympiakos 54 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Panaitolikos 35 puanda ve 8. sırada. Olympiakos, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Panaitolikos, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 593 kodlu maçı oynayanlar; Olympiakos galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Panaitolikos galibiyet oranı 8.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Olympiakos son hafta oynanan Asteras Tripolis maçında 2-1 kazandı.

Panaitolikos ise AEK Atina maçında 0-0 berabere kaldı.

Olympiakos, evinde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 10 gol yedi.

Panaitolikos, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Panaitolikos 13 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.