Olympiakos - Panaitolikos maçı öncesi rakamlar

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Olympiakos, 29 Nisan 2018 Pazar günü Panaitolikos takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Olympiakos 54 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Panaitolikos 35 puanda ve 8. sırada. Olympiakos son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Panaitolikos, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 593. İddaa'da Olympiakos kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Panaitolikos kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Olympiakos son hafta oynanan Asteras Tripolis maçında 2-1 kazandı.

Panaitolikos ise AEK Atina karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Olympiakos, evinde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 10 gol yedi.

Panaitolikos ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Panaitolikos, 13 gol atarken 16 gol yedi.