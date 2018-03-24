Sputnik'te yer alan habere göre Pire Savcısı İrini Dziva, Noor 1 davasıyla ilgili olarak armatör ve Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis ve üç ortalığına yönelik olarak uyuşturucu finansmanı ve bulundurulması, suç örgütüne katılma, uyuşturucu taşıma, nakil ve satışından yasal takibat başlattı. Davanın ciddiyeti sebebiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesi savcısı Kesni Dimitriu’nun, dosyanın yolsuzlukla mücadele departmanına teslim edilmesini talep ettiği bildirildi.

2014'TE 1 TON EROİN YAKALANMŞTI

Haziran 2014’te Yunanistan sahil güvenliği Pire limanında, Togo bandıralı Noor-1 gemisiyle taşınan 1 ton eroin yakalamıştı. İlk partiden birkaç gün sonra aynı gemide 1.1 ton eroin daha tespit edilmişti. Ele geçirilen uyuşturucunun 200 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu, bugüne kadar el konulan dünyanın en büyük uyuşturucu partisi oldu. Diğer yandan Sputnik’e konuştan bir kaynak, kaçakçıların 900 kilo eroini de Yunanistan’dan çıkarmayı başardığını söyledi.

Operasyonda gözaltına alınan Noor-1 gemisi sahibi Yunan vatandaşı Makis Yannusakis mahkeme tarafından ömür boyu hapse çaptırılmıştı. Ayrıca 1 Yunan ile 2 Türk daha ömür boyu hapis cezasını almıştı.

Olympiakos Kulübü, savcılığın kararıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.

NOTTINGHAM FOREST'IN DA SAHİBİ

Vangelis Marinakis, Mayıs 2017'de İngiltere'nin köklü kulüplerinden Nottingham Forest'ı da satın almıştı. O dönem açıklamalar yapan Marinakis, "1979 ve 1980'de üst üste Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan Nottingham Forest, desteğimizle görkemli başarılarına yeniden imza atacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ŞİKE İDDİALARINA CEVAP

Son 7 yıldır üst üste şampiyon olan Olympiakos'un maçlarında şike yapıldığı yönününde iddialara da cevap veren 49 yaşındaki Marinakis, "Bu iddialar, üst üste yaşadığımız şampiyonlukların ardından bizi kıskanan rakiplerimiz tarafından ortaya atılıyor. Hata yapmadığım için korkacak bir şeyim yok." ifadelerini kullanmıştı.