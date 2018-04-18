THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 87-78 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 23-12 önde geçen ev sahibi Olympiakos, soyunma odasına da 38-32 üstün girdi.



Zalgiris, büyük çekişmeye sahne olan üçüncü çeyrekte farkı düşürüp bir ara öne geçmesine rağmen dördüncü periyoda Olympiakos'un 56-53'lük üstünlüğüyle gidildi.



Başa baş mücadeleye sahne olan dördüncü çeyrek, 72-72'lik eşitlikle tamamlandı ve uzatma periyoduna geçildi. Uzatma periyodunda maçın kontrolünü elinde tutan konuk takım Zalgiris, karşılaşmadan 87-78 galip ayrıldı.



Play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçen Zalgiris'te Brandon Davies 21, Kevin Pangos 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Olympiakos'ta Vassilis Spanoulis'in 25 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.





Serinin ikinci maçı, yine Olympiakos'un ev sahipliğinde 20 Nisan Cuma günü oynanacak.