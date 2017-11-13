Olympiakoslu 6 isim, milli takımlarından affını istedi

Olympiakoslu 6 oyuncu, Dünya Kupası öncesinde isyan bayrağı açtı.

Olympiakos kadrosunda yer alan Giorgios Printezis, Mantzaris, Strelnieks, Nikola Milutinov, Papapetrou ve Papanikolaou 2019 Dünya Kupası elemelerinde milli takımlarında yer almak istemediklerini açıkladı.

Olympiakos’un yoğun takvimi sebebiyle Dünya Kupası elemelerinde oynamak istemeyen 6 oyuncunun 4’ü Yunanistan, biri Letonya biri de Sırbistan milli takımında bulunuyordu.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Doğuşlu oyuncular da benzer bir açıklama yapmış ve