Ombudsman, boşanan çiftler ve çocuklar için önerdi: 'Aile buluşma noktası'

Adalet Bakanlığı’nın Aile Arabuluculuğu sistemine ilişkin çalışmasının ardından, Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK), ‘velayet mağduru’ babaların yüzünü güldürecek bir öneri geldi.



Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, boşanmasının ardından velayetleri anneye verilen çocuklarıyla (yaşları 4, 9 ve 14 olan üç çocuk) kişisel ilişki kurmada sorun yaşayan bir baba, KDK’ya başvurdu.



Velayet hakkını elde eden bazı annelerin çocuklarının babaları ile görüşmelerini engellediği, bunun velayet hakkının kötüye kullanılması ve çocuğun yararına aykırı olduğu vurgulanan dilekçede, babaların çocuklarını icra yoluyla görmek zorunda kaldıkları, çocuğun ‘bir eşya gibi’ icra işlemine konu olmasının kabul edilebilir olmadığı ifade edildi.



Dilekçenin ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Adalet ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarına konuya ilişkin tavsiyelerde bulundu:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NA:

- Sağlıklı aile yapısının güçlendirilmesi amacına yönelik olarak aile, çocuk yetiştirme konusunda eğitim ve danışmanlık programlarının verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma başlatılmalı.

- Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlık Hizmetleri’nin kalitesi, etkinliği ve yaygınlığı artırılmalı.

- Boşanma sonrası çocuğun birlikte yaşamayacağı ebeveyni ile sürekli ve düzenli bir ilişki sürdürebileceği, velayet dosyalarının takibinin yapılabileceği, aile üyelerinin psikolojik sağ lıklarını destekleyecek, hukuki anlamda da destek alabilecekleri “aile buluşma noktaları” benzeri birimler ihdas edilmeli.

ADALET BAKANLIĞI’NA:

- Boşanmaların sağlıklı yürütülmesi için “Aile Arabuluculuğu” sisteminin altyapısı hazırlanmalı.

- Çocuk teslimi icra sisteminden çıkarılmalı

- Velayet hakkının kötüye kullanılmasının, velayetin değiştirilme sebebi olduğu kanunda açıkça düzenlenmeli.

- Velayet sahibine “zorunlu eğitim ve danışmanlık tedbiri” verilebilmesi için düzenlemeler yapılmalı.

- Aile mahkemelerinde sunulan adli sosyal hizmet altyapısı güçlendirilmeli.

ombudsman

Şeref Malkoç