AB Bakanı Çelik: Biz Almanya'dan alınan silahlarla Avrupa'yı da koruyoruz

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek, Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya'nın silah ihracatını durdurması üzerine, "Silah satış mevzusu ise şöyle, Türkiye bu silahları DEAŞ ve PKK ile mücadele için kullanıyor. Silah vermemeleri Türkiye'ye zarar vermez. Türkiye kendini egemen bir devlet olarak korur. Ama bu silahlarla sadece kendi sınırımızı değil Avrupa'yı da koruyoruz." dedi.

Çelik, "Avrupa'da yeni bir tablonun önümüze geldiğini görüyoruz. Çinlilere atfedilen bir söz var, "Allah size geçiş dönemi yaşatsın" diye. Biz de bu dönemde gereken çalışmaları yapmak zorundayız. Bu geçiş dönemlerinin şöyle bir özelliği var, kesin veri ve sonuç olmuyor. AB ile ilişkilerin Türkiye ile ilişkileri konusunda, Türkiye AB'den uzaklaştı diye açıklama yapılıyor. Bu doğru değil. Darbe girişiminde Avrupa'dan destek görmedik. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile yaptığımız görüşmede ilerleme kaydettik. Yapacağımız şey, AB ile bir masa etrafında tartışacağız. Bunun da yolu AB'nin müzakere yeteneğidir. Bazı konular olur mesela, bir ülke ile müzakerelerin kesilmesi Brexit gibi. AB'de bunun için bir müzakere masası yoktur, sorun olduktan sonra oluşturulur. Le Pen gibi nefret söylemleri yapanların bir söylemleri var ki, AB diye bir şey yok, Euro'yu tartışıyorlar tek pazarı tartışıyorlar. Almanya'nın AB'ye talimat verir gibi konuşması iyi değildir. AB müzakere yeteneğini korumalıdır. Türkiye ise, ifade hürriyeti konuları AB ile beraber konuşmak istiyoruz. 23. ve 24. fasılları açalım diyoruz fakat AB ön şart sunuyor. Fasılları açmak için ön şart olmaz, kapatmak için ön şart olur."

"Brexit de şu demek: AB eski AB değil. Geçmişteki en önemli özelliği AB'nin krizlerden büyüyerek çıkmasıydı, şimdi 27 ülke birlikteliğini koruyor fakat göçmen meselesini çözemiyorlar. Avusturya gibi ırkçı yönetimler göçmenlere ırkçı söylemlerde bulunuyor. Anketlere göre Merkel ve Schulz'un oyları düşüyor, ırkçı parti AFD'nin oyları düştüğünü görüyoruz. Bu vahim bir konudur. İngiltere birlikten ayrıldıktan sonra bizim de İngiltere ile ticari anlaşmalarımız yeniden şekillenecek. İngiltere'de akademisyenlerle bir araya gelerek radikalleşmeyi tartışacağız."

"RADİKALİZM CAZİP HALE GELDİ"

"Ben Avrupa ülkelerine soruyorum ki, neden radikaller cazip hale geldi. Fransız bir yazarın DEAŞ üzerine kitabını burada önerdim. Radikalizmle İslam ile bir arada kullanılması hatadır. Bu bir arada kullanılma durumu radikallerin istediği bir durumdur. Avrupa'da kolaycı bir yol izleniyor. Bir radikal hareket yapıldığında hemen camiler kapatılıyor. DEAŞ gibi ülkelerin kullandığı taktik tarihsel hafızaya gönderme yaparak haçlı seferleri gibi ideolojik bir olaya çevirebiliyor. Biz radikalizmle mücadelede çok tecrübeli bir ülkeyiz. Ülkemizde DEAŞ ve PKK ile beraber uğraşıyoruz."

"Türkiye ile müzakerelerin kesilme durumu var. Eğer müzakereler kesilirse aşırılıkla nasıl mücadele edeceksiniz? Herhalde aşırı grupların en çok duymak istediği sözlerden bir tanesi nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan laik demokratik bir hukuk devletine sahip olan Türkiye ile AB ilişkilerinin kopmasıdır. Dolayısıyla 'Türkiye ile AB müzakerelerini donduralım ya da askıya alalım' gibisinden her cümle bu aşırı gruplara verilmiş bir destek anlamına gelir, onlara enerji aktarmak anlamına gelir. Yarın da bir konuşma yapacağım. Konuşmada Avrupa'nın geleceği açısından kapsamlı bir değerlendirme yapacağım." dedi.

"SİLAH VERMEMELERİ TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEZ"

Sigmar Gabriel ile ilgili Çelik," Sigmar Gabriel bizi çok iyi tanır, biz de onu çok iyi tanırız. Çok üzücü bir şey yaptı ki, eşimi "Erdoğan taraftarları tehdit etti" dedi. Sonra ortaya çıktı ki, alakası yok. Türkiye ile Almanya ilişkilerinde böyle davranmak Sigmar'ın vizyonuna da yakışmaz. Yapması gereken Almanya ile Türkiye arasında köprü kurmaktır. Silah satış mevzusu ise şöyle, Türkiye bu silahları DEAŞ ve PKK ile mücadele için kullanıyor. Silah vermemeleri Türkiye'ye zarar vermez. Türkiye kendini egemen bir devlet olarak korur.Bizim burada verdiğimiz etkili mücadele ile Türkiye bir devlet olarak kendi sınırlarını koruyor. Ama aynı zamanda da Avrupa'nın güvenliğini ve sınırlarını koruyor. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadelesinde bir zaaf ortaya çıkarmak demek Almanya'nın ve Avrupa'nın da güvenliğinde bir zaaf ortaya çıkarmak demektir. Günübirlik konuşulacak bir konu değil. Almanya'nın güvenlik meselesini politik meselelerden uzak tutması lazım. Ben Sigmar Gabriel'e öneriyorum ki, seçime giderken daha dikkatli açıklamalar yapması gerekir, bu Türkiye için doğru Almanya için gerekli bir yaklaşım olur." ifadelerini kullandı.

AB Bakanı, "Ben prensip olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı konularının kırmızı çizgimiz olduğunu onlara defalarca belirttim." dedi.

AB üyeliği müzakerelerinin askıya alınmasıyla ilgili soruya Çelik, "AB ülkeleri Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılma teklifinden rahatsız durumda. Juncker'in "Türkiye dev adımlarla uzaklaşıyor" ifadesi beni üzdü. Bu çift taraflı bir şey. Güney Kıbrıs'ın etkisiyle Fransa ve Almanya'nın etkisiyle fasıllar kapatılmak isteniyor. Biz de diyoruz ki, gelin müzakere edelim. Çözüm arayalım." dedi.

Çelik, " Genel hava Türkiye ile müzakerelerin devam etmesinden yana." dedi.