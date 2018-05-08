Görüşmede, Türkiye- Almanya siyasi ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri ve bu kapsamda Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi konuları, başta Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere bölgesel konular ile Avrupa'daki genel siyasi durum ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Almanya'daki PKK ve FETÖ odaklarına karşı Alman makamlarının daha etkili önlemler almaları ve Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın 24 Haziran seçimlerinde demokratik haklarını kullanmaları konusunda Alman makamlarının gerekli işbirliğini göstermelerine dair beklentilerin de AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik tarafından görüşmede vurgulandığı öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER