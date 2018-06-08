AB Bakanı Ömer Çelik Avusturya'nın camileri kapatma ve imamları sınır dışı etme kararına Twitter üzerinden sert tepki gösterdi.
Ömer Çelik'in tweetleri şu şekilde oldu:
Avusturya’nın camileri kapatma ve imamları sınır dışı etme kararı, ırkçılığın ve İslam düşmanlığının, Avusturya hükümetini nasıl esir aldığını gösteriyor.
Bu tip kararlarla asıl kendi toplumlarına zarar veriyorlar. Toplumlarını ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile zehirliyorlar. Avusturya Başbakanı tüm Avrupa’ya zehir saçan kararlara imza atıyor.
İslam düşmanlığı yapan her karar demokrasiyi zehirleyen ırkçıların güçlenmesine yol açıyor. Avrupa’da bazı siyasiler İslam düşmanlığı yaparak kendi toplumlarına karşı ırkçılık tsunamisi üretiyorlar.
Geçmişte başka dinlerin mensuplarına karşı üretilen nefret siyaseti bugün Müslümanlara karşı üretiliyor. Elli ya da yüzyıl geriye gitsek, bugün Müslümanlara düşmanlık edenlerin o zamanların anti-semitik tipleriyle aynı olduğunu görürüz.
Bugün İslam düşmanlığı üretenlerin ideolojik babaları ve dedeleri geçmişte anti-semitizm üretiyordu. Bugünkü İslam düşmanlığı siyasetlerinin altında faşizmi ve anti-semitizmi gizliyorlar.
Avrupa’daki demokrat dostlarımız, İslam düşmanlığı yapanların esas amacının Avrupa değerlerini yok etmek olduğunu ve Avrupa toplumlarını ırkçılık zehiriyle zehirlemek olduğunu farketmeliler.
Ayrıca tüm dinlerin mensupları bu faşizm dalgasına beraber direnmeliler. Camileri hedef alanlar, yeterince güçlenince havraları ve kendi mezheplerinden olmayan kiliseleri de hedef alacaklar. Avrupa ırkçılık tarihi bunun ispatıdır.
Bu ırkçı politikalarla her tuğlası nefret siyasetinden yapılmış yeni Berlin Duvarları inşa ediyorlar. Avrupa’yı yeni nefret duvarları ile bölmek istiyorlar.
Bugün Avrupa’da camilere, havralara ve kiliselere beraber sahip çıkmak gerekiyor. Faşizme direnmenin yolu budur. Irkçılık zehirine karşı en güçlü panzehir demokratik dayanışmadır.
Nefret siyasetinden yapılmış yeni Berlin Duvarları inşa etmeye çalışanlara karşı, insanlık temelinde yeni köprüler inşa etmek gerekiyor.
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