Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Geneş Başkan adaylığını açıkladı. Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'nin ardından Ömer Faruk Eminağaoğlu'da Kemal Kılıçdaroğlu karşısına 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı'nda aday olacak. Peki, Ömer Faruk Eminağaoğlu kimdir? İşte CHP Genel Başkan adayı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında merak edilen her şey...

ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk Eminağaoğlu, 1967'de Artvin'in Şavşat ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Eminağaoğlu, yurdun çeşitli yerlerinde Yargıtay'da, yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu.

Eminağaoğlu, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) Başkanlığını yürütmüştü.

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Ömer Faruk Eminağaoğlu kimdir

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