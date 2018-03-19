FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, savcı, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanıklar Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Fatih Şahin, son iki kurşunu sıkan Mihrali Atmaca ve Harun Aksoy'un ayrıca, Ömer Halisdemir'i öldürme suçundan ceza almasını istedi.

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