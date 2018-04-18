Ömerli Kaymakamı'na FETÖ'den tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise serbest bırakıldı.

AA'nın haberine göre bir süre önce İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Korkmaz ve Yeşiltaş'ın Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Korkmaz tutuklanırken, Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 Nisan'da İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Korkmaz ile Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aynı gün gözaltına alınmıştı.

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