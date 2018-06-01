Omiya - Kamatamare Sanuki rakamlar

Japonya J2 Lig maçında Omiya ile Kamatamare Sanuki, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 10:00. Omiya 21 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Kamatamare Sanuki 10 puanda ve 22. sırada. Omiya, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kamatamare Sanuki, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 195. İddaa'da Omiya kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Kamatamare Sanuki kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Omiya önceki hafta JEF United Chiba mücadelesinde 2-1 kazandı.

Kamatamare Sanuki, Kyoto Purple Sanga karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Omiya, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 8 gol yedi.

Kamatamare Sanuki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kamatamare Sanuki, 5 gol atarken 15 gol yedi.