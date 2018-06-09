Omiya - Yokohama FC maçı istatistikleri

Japonya J2 Lig maçında Omiya ile Yokohama FC, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 10:00. Omiya 22 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Yokohama FC 28 puanda ve 7. sırada. Omiya, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Yokohama FC, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 269 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Omiya kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Yokohama FC sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Omiya son hafta oynanan Yokohama FC maçında 1-0 kazandı.

Yokohama FC, Omiya karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Omiya, 10 gol attı ve 10 gol yedi.

Yokohama FC, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Yokohama FC 9 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.