Kanadalı bir kadın, 18 yaşını doldurur doldurmaz aldığı 4 dolarlık ilk piyango biletinde büyük ikramiyeyi buldu.

Quebec bölgesinde yaşayan Charlie Lagarde, 18. yaş gününü kutlamak için bir şişe şampanyayla birlikte aldığı kazı kazan biletiyle büyük ikramiyeyi kazandı.

1 milyon kanada doları tutarında ödül kazanan Lagarde'ye paranın tamamını alabileceği veya ödülün hayatı boyunca haftalık 1000 dolar şeklindede ödenebileceği iletildi.

4 MİLYON DOLARI AŞIYOR

Bir mali danışman tutan Lagarde, ömür boyu haftalık 1000 dolarda karar kıldı. Böylelikle ikramiyenin vergisinden de kurtulmuş oldu.

Şans oyunları şirketinin sözcüsü Patrice Lavoie de yaptığı açıklamada "Böylesine genç bir kadın için harika bir hayata başlangıç fırsatı. Vergisiz olarak yıllık 100 bin dolar üzerinde bir maaşa denk." dedi.

İlk kez bilet aldığını ve büyük ikramiyeyi yakaladığını belirten genç kadın ise parayı seyahat etmek ve eğitimi için kullanacağını belirtti.

Fotoğraf alanında eğitim almak istediğini belirten Lagarde, hayalinin National Geographic için çalışmak olduğunu söyledi

Lagarde, Kanada'daki ortalama yaşam süresi olan 81 yaşına dek yaşadığı takdirde 4 milyon doların üzerinde bir para kazanmış olacak.