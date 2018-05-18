On binlerce kişi Kudüs'e destek için Yenikapı'da!

Geçtiğimiz Pazartesi günü Gazze'de 62 Filistinli göstericinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından bugün İstanbul Yenikapı'da Filistin Mitingi yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de mitingin yapılacağı alana geldi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları:
Gazze'deki masumlar için ayaktayız, Beytüllahim'deki mağdurlar için arayıştayız. Türk ve İslam yurtlarının feryatlarından dolayı yaslıyız. Yaşanan her acının karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam'ın canla, kanla harcı karılmış suruyuz.
Mescid-i Aksa şimdilerde mahçuptur. Siyonizm kutsallarımıza meydan okumaktadır. Haçlı emellerini tekrar belini doğrultmuştur.
Müslüman Türkler olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezeceğiz. Kudüs kan ağlıyor, Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü. Filistinli kardeşlerim bu sebeple mazlumdur. Kudüs imanımızın itibarıdır. Ancak gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. ABD tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı, skandal bir kararla büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır? Bu düşmanlık değil midir?
Tüm dünyanın gözü Kudüs'e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısıdır. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gelecek maalesef budur. Siyonizmin lobi çalışması, Trump'ın densizliği, Netanyahu'nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır.
14 Mayıs, terörist devlet İsrail'in karanlık yüzünün tescillendiği gündür. Trump, siyonizmin maşalığına talip olmuştur. Gazze'de dram vardır, acı vardır. İsrail bebek katilidir. İsrail engelli, sivil, silahsız insanlara silah sıkacak bomba atacak kadar kudurmuştur. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD'yi kınıyorum. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların bedeli ama bu dünyada ama mahşerde ödeyeceklerdir. Zulüm, yapanın yanına kar kalmaycaktır.
Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire? Kaçak güreşiyor, cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Korkaklık bunların ruhuna işlemiş, işbirlikçilik bunların karakteri haline gelmiştir.
Kudüs'ü bir asır önce bırakmak zorunda kalmıştık. Bu sefer zorlayacağız, zorbaların üzerine gideceğiz. Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer. Kudüs düşerse, Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur.
BBP lideri Mustafa Destici'nin açıklamaları:
Bugün başkentlerini Kudüs'e getirenler, yarın Tel Aviv'i de bulamayacaklar. Milyonların burada toplanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu birliktelik inşallah kıyamete kadar devam edecek. Birliğimizi, istikrarımızı kimse bozamayacak.
MİTİNG ALANI SÜSLENDİ
Binlerce kişinin bir araya geldiği alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitinge katılanlar İsrail ve ABD'ye tepkilerini dile getirdi.
Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi.
METRO VE DENİZ ULAŞIMI ARTTIRILDI
"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingini düzenleme komitesi, Yenikapı'da gerçekleştirilecek miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını, alana rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferlerinin arttırıldığını bildirdi.
Miting düzenleme komitesinden yapılan yazılı açıklamada, miting alanına ulaşmak içi̇n toplu ulaşımı kullanma çağrısında bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'da gerçekleştirilecek mitingi için bazı yolların trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Miting alanına rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için, Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferleri arttırılmıştır.
Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri konulmuştur. Saat 14.00'ten itibaren alana vatandaşlarımız bu araçlarla taşınacaktır.
Deniz yolu ile mitinge gelecekler doğrudan alana ulaşabilecek. Yine metro ve metrobüs ile mitinge ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Yenikapı metro istasyonundan miting alanına ulaşabilecek. Hem trafik yoğunluğu yaşanmaması hem de miting alanına rahatlıkla ulaşılması adına toplu taşıma araçlarının kullanılması gerekmekte."
Açıklamada, miting alanına özel araçlarıyla ulaşmak isteyen vatandaşların çevre semtlerde bulunan otoparklara araçlarını bırakarak miting alanına ulaşım sağlamaları gerektiği belirtildi.
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