On Numara 11 Aralık MPİ - On Numara çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi, bu hafta 801. kez gerçekleştirilecek. Geçen hafta 10 bilen 5 kişi On Numara büyük ikramiyesi olan 62 bin 42 lira 25 kuruş kazandı. 9 bilen 201 kişi bin 28 lira 85 kuruş, 8 bilen 2 bin 983 kişşi 69 lira 75 kuruş, 7 bilen 26 bin 388 kişi 15 lira 10 kuruş, 6 bilen 136 bin 133 kişi 3 lira ve hiç bilemeyen 160 bin 30 kişi 3 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA 800. HAFTA SONUÇLARI: 03-05-06-08-11-13-15-16-19-22-25-26-29-34-41-42-44-51-66-69-74-77

ON NUMARA 800. HAFTA İKRAMİYELERİ

10 bilen kişi sayısı 5 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 62.042,25 TL 9 bilen kişi sayısı 201 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.028,85 TL 8 bilen kişi sayısı 2.983 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 69,75 TL 7 bilen kişi sayısı 26.388 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,10 TL 6 bilen kişi sayısı 136.133 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL Hiç bilemeyen kişi sayısı 160.030 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Her hafta pazartesi günleri yapılan On Numara çekiliş sonuçları en geç saat 21.45'te açıklanıyor. Sonuçların belli olmasıyla birlikte vatandaşlar www.mpi.gov.tr ve www.millipiyango.gov.tr adreslerinden On Numara sonuçlarını öğrenebilir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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MPİ

Milli Piyango İdaresi