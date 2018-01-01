On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile açıklandı. 1 Ocak 2018 tarihli 804. hafta On Numara çekililişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar, sonuçları araştırıyor. On Numara'nın bu haftaki sonucunda büyük ikramiye olan 132 bin 704 lira ikiye bölündü. Peki, On Numara'da kazandıran numaralar neler? İşte 1 Ocak 2018 On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 1 OCAK 2018

1 Ocak 2018 On Numara sonucu: 04, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 59, 63, 67, 68, 74, 75, 77, 79

On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye ikiye bölündü. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Eskişehir'in Çifteler ilçesi ve İstanbul'un Fatih ilçesinden satın aldığı kaydedildi.

İkramiye bilgileri;

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 132.704,55 TL 9 bilen kişi sayısı : 94 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.883,05 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.682 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 105,45 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.017 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,90 TL 6 bilen kişi sayısı : 88.588 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 144.958 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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