On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe günleri gerçekleşirilen On Numara oyununun 813. hafta çekilişi az önce tamamlandı ve çekiliş sonuçları paylaşıldı. Bir önceki çekiliş sonuçlarına göre, 10 bilen 4 kişi 85 bin 416 lira tutarında ikramiye kazanmıştı. Peki, bu hafta On Numara sonuçlarına göre kazandıran numaralar neler? İşte büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşların merakla beklediği 5 Mart On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI

5 Mart On Numara sonucu: 02 - 05 - 10 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 27 - 30 - 41 - 42 - 47 - 50 - 54 - 63 - 66 - 68 - 70 - 73 - 77

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BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın 26 Şubat tarihli yapılan 812. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi büyük ikramiye olan 85 bin 416 liranın sahibi oldu. Kazandıran numaraların 07, 08, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63, 70 olarak belirlendiği On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Mamak, Etimesgut, İstanbul'un Bayrampaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden satın aldıkları kaydedildi.

10 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 85.416,35 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 127 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.794,00 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 2.573 Kişi Başına Düşen İkramiye 88,90 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 23.987 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,05 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 130.755 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,50 TL Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı 184.037 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,20 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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