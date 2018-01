On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından bu hafta 805. kez gerçekleştirilecek. 8 Ocak 2018 yani bu akşam yapılacak çekilişte şanslı numaraların hangileri olduğu ve hangi talihlilere ikramiye çıkacağı merak ediliyor. On Numara'da geçen hafta Eskişehir ve İstanbul'dan 2 kişiye 132 bin 704 lira 55 kuruş'ar ikramiye kazandı. Bu akşamki On Numara çekilişine dair detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi, On Numara çekilişini her hafta pazartesi günü gerçekleştiriyor. On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi'in internet sitesinde saat 21.30 civarı açıklanıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI - 8 OCAK 2018: ***

8 Ocak 2018 On Numara sonuçları açıklanır açıklanmaz tablomuz güncellenecektir.

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** Hiç bilmeyen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***



ON NUMARADA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI: 04, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 59, 63, 67, 68, 74, 75, 77, 79

On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye ikiye bölündü. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Eskişehir'in Çifteler ilçesi ve İstanbul'un Fatih ilçesinden satın aldığı kaydedildi. 10 bilen 2 kişi 132 bin 704 lira 55 kuruş, 9 bilen 94 kişi bin 883 lira 5 kuruş, 8 bilen bin 682 kişi 105 lira 45 kuruş, 7 bilen 17 bin 17 kişi 19 lira 90 kuruş, 6 bilen 88 bin 588 kişşi 4 lira ve hiç bilmeyen 144 bin 958 kişi 3 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

