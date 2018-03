Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen ' On Numara' çekilişinde, 813. hafta heyecanı yaşandı. Tam 813 haftadır On Numara çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 381 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 698 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 869 kişi 125 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 19 bin 652 kişi 22 lira 85'er kuruş, 6 bilen 123 bin 445 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 123 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Çanakkale Merkez, Konya'nın Selçuklu ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 347 bin 635 lira 70 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 935 bin 240 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 521 bin 696 lira 82 kuruş aktarıldı.

On Numara Çekiliş Sonuçları 5 Mart 2018

02 05 10 13 14 17 18 19 23 27 30

41 42 47 50 54 63 66 68 70 73 77



On Numara'da 10 bilen kişi sayısı : 3

On Numara'da 9 bilen kişi sayısı : 87

On Numara'da 8 bilen kişi sayısı : 1.869

On Numara'da 7 bilen kişi sayısı : 19.652

On Numara'da 6 bilen kişi sayısı : 123.445

On Numara'da Hiç bilmeyen kişi sayısı : 185.123



On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 117.381,85 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.698,65 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 125,60 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,85 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ÇANAKKALE / MERKEZ - KOCAELİ / GEBZE - KONYA / SELÇUKLU

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER