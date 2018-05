Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen ' On Numara' çekilişinde, 823. hafta heyecanı yaşandı. Tam 823 haftadır gerçekleştirilen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 319 bin 162 lira 93 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 474 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 622 kişi 131 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 440 kişi 23 lira 25'er kuruş, 6 bilen 106 bin 502 kişi 4 lira ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 565 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

On Numara Çekiliş Sonuçları 14 Mayıs 2018

05 07 12

14 20 23

28 32 42

43 45 46

47 48 50

59 60 65

66 71 72 77

On Numara'da 10 bilen kişi sayısı : 1. Devir

On Numara'da 9 bilen kişi sayısı : 86

On Numara'da 8 bilen kişi sayısı : 1.622

On Numara'da 7 bilen kişi sayısı : 17.440

On Numara'da 6 bilen kişi sayısı : 106.502

On Numara'da Hiç bilmeyen kişi sayısı : 164.565



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 319.162,93 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.474,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 131,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya devretti

