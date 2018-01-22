On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam Ankara'da gerçekleştirilen çekilişin ardından belli olacak. On Numara'da geçen hafta İstanbul Kadıköy - Zeytinburnu ile İzmir ve Muğla'dan 4 kişi, 10 bilerek 85 bin 841'er lira ikramiye kazandı. Peki bu akşam 807. hafta çekilişinin gerçekleştirileceği On Numara'nın kazananları kimler olacak?

ON NUMARA SONUÇLARI - 22 OCAK 2018

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'daki binasında bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş sonrası, haftanın şanslı numaralarını ve kazananlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** Hiç bilmeyen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***



ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında belli olmaktadır. Çekilişler her hafta Pazartesi akşamı düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.

On Numara çekilişleri en geç 21:50'de sona ermektedir ve sonuçlar duyurulmaktadır. Sonuçlar ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

ON NUMARA SONUÇLARI - 15 OCAK

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinde bu hafta 10 bilen 4 kişi 85 bin 841'er lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan iller; İSTANBUL / KADIKÖY - İSTANBUL / ZEYTİNBURNU - İZMİR / BALÇOVA - MUĞLA / MİLAS

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85.841,10 TL 9 bilen kişi sayısı : 77 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.973,15 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.018 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 113,80 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.384 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,60 TL 6 bilen kişi sayısı : 117.672 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,90 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 178.831 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

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