On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam gerçekleştireceği 831. hafta çekilişinin ardından belli olacak. Her hafta çekilişte belilenen 22 rakam içerisinden 10 şanslı rakamı bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Geçen hafta Adana Seyhan ve İzmir Karşıyaka'dan 10 bilen iki kişi büyük ikramiyeyi bölüştürdü ve kişi başına 154 bin 134 lira 85 kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki On Numa çekilişine dair detaylar haberimizde.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? - 9 TEMMUZ 2018
Milli Piyango İdaresince yapılan On Numara çekilişi Pazartesi günü saat 21.15'te başlayacak. Çekiliş başlamasının ardından sonuçlar yaklaşık 15 dakika içerisinde açılanacak. Çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden canlı izleyen vatandaşlar sonuçları hemen öğrenebilecek. İkramiye bilgilerinin duyurulması ise en geç saat 21.45'tir.
On Numara sonuçları ikramiye bilgileri dahil 21.45'te Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alacak.
ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 2 TEMMUZ 2018
İşte 2 Temmuz on numara sonuçları: 4, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 59, 61, 62 , 67, 69, 70, 77
On numara 2 Temmuz 2018 - 830. hafta çekilişinde iki kişi 10'da 10 bildi. Büyük ikramiye ise Adana Seyhan ve İzmir Karşıyaka'ya gitti.
|10 bilen kişi sayısı :
|2
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|154.134,85 TL
|9 bilen kişi sayısı :
|95
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|2.164,15 TL
|8 bilen kişi sayısı :
|1.699
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|121,30 TL
|7 bilen kişi sayısı :
|17.087
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|23,10 TL
|6 bilen kişi sayısı :
|105.317
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,90 TL
|Hiç bilmeyen kişi sayısı:
|168.167
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,15 TL
ON NUMARA OYUNU NEDİR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.
On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
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