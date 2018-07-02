On Numara'nın bu haftaki sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştireceği çekilişin ardından belli olacak. On Numara'da geçen haftaki çekilişte Ankara, Karabük ve Düzce'den 3 kişi büyük ikramiyeyi bölüşmüştü ve kişi başı 102 bin 152 lira kazanmıştı. On Numara çekilişine dair detaylar haberimizde...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresince yapılan On Numara çekilişi Pazartesi günü saat 21.15'te başlayacak. Çekiliş başlamasının ardından sonuçlar yaklaşık 15 dakika içerisinde açılanacak. Çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden canlı izleyen vatandaşlar sonuçları hemen öğrenebilecek. İkramiye bilgilerinin duyurulması ise en geç saat 21.45'tir.

On Numara sonuçları ikramiye bilgileri dahil 21.45'te Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alacak.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 25 HAZİRAN 2018: 2 - 5 - 6 - 8 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 31 - 44 - 45 - 48 - 56 - 64 - 68 - 71 - 73 - 77

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 25 Haziran akşamı yapılan On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlandı. Sonuçlara göre Ankara Çankaya, Karabük Safranbolu ve Düzce'den 3 kişi 10 bilerek 102 bin 152 liralık ikramiye kazandılar.

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 102.152,20 TL 9 bilen kişi sayısı : 145 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.409,10 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.224 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 92,15 TL 7 bilen kişi sayısı : 21.669 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 119.796 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 161.214 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.