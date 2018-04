On Numara çekilişi bu hafta 820. kez Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek. MPİ'nin yaptığı geçen haftaki On Numara çekilişinde Aydın'dan 1 kişi 341 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor. On Numara sonuçları saat kaçta belli oluyor? İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

On Numara çekilişleri, Pazartesi akşamları düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekilişi heyeti ve noter huzurunda yapılan On Numara çekilişleri, en geç 21:45'te sona ermektedir. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açılmaktadır.

On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesini ziyaret etmesi yeterlidir. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, (varsa) büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu bulunmaktadır.

Ayrıca On Numara çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmesi yeterlidir. Çekilişler saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden canlı yayınlanmakta ve çekiliş bittiğinde sona ermektedir.

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI - 16 NİSAN : 02 - 13 - 14 - 17 - 19 - 27 - 30 - 33 - 37 - 42 - 45 - 52 - 53 - 55 - 57 - 60 - 65 - 70 - 72 - 75 - 77 - 80

On Numara'nın 819. hafta tarihli çekilişinde dağıtılaN toplam ikramiye tutarı 2 milyon 275 bin 799 lira olarak belirlenmişti. On Numara sonuçlarına göre 10 bilen Aydın'ın Sultanhisar'dan 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 341.370,35 TL 9 bilen kişi sayısı : 87 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.616,35 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.785 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 127,95 TL 7 bilen kişi sayısı : 18.194 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,90 TL 6 bilen kişi sayısı : 108.272 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 197.770 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,95 TL

