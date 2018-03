On Numara çekilişi için gözler Milli Piyango İdaresi'nde... Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişleri için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki On Numara çekilişi saat kaçta? İşte MPİ 19 Mart On Numara çekilişi ve detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da 815. hafta heyecanı... Gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi öncesinde gözler Milli Piyango İdaresi'nde. On Numara çekilişini bekleyen vatandaşlar ise çekilişin saatini araştırıyor. On Numara çekilişleri, saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, saat 21:45'ten itibaren On Numara sonuçlarını Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar ise, saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde bulunan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret edebilir. Çekiliş başladığında yayın da başlamaktadır ve kazanan numaralar belirlendikten sonra sona ermektedir.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 12 Mart 2018 tarihli 814. hafta çekilişinde 10 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 348 bin 288 lira 37 kuruş ikramiye devretmişti.

12 Mart 2018 tarihli On Numara sonuçları: 04 - 05 - 07 - 10 - 16 - 21 - 23 - 27 - 30 - 37 - 49 - 52 - 64 - 65 - 67 - 69 - 71 - 73 - 76 - 77 - 78 - 80

Aynı zamanda çekilişte 9 bilen 104 kişi 2 bin 233 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 792 kişi 129 lira 70'er kuruş, 7 bilen 17 bin 512 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 848 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiç bilemeyen 212 bin 206 kişi de 2 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 348.288,37 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 104 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.233,10 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.792 Kişi Başına Düşen İkramiye 129,70 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 17.512 Kişi Başına Düşen İkramiye 25,20 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 108.848 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,35 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 212.206 Kişi Başına Düşen İkramiye 2,80 TL

