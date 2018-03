On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği şans oyunlarından en önemlileri arasında yer alıyor. On Numara çekilişi için her hafta olduğugibi bu hafta da gözler Milli Piyan İdaresinde. On Numara çekilişi her hafta MPİ'nin Ankara'daki binasında yapılıyor. İşte On Numara'nın bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da 815. hafta heyecanı... Gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi öncesinde gözler Milli Piyango İdaresi'nde. On Numara çekilişini bekleyen vatandaşlar ise çekilişin saatini araştırıyor. On Numara çekilişleri, saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, saat 21:45'ten itibaren On Numara sonuçlarını Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar ise, saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde bulunan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret edebilir. Çekiliş başladığında yayın da başlamaktadır ve kazanan numaralar belirlendikten sonra sona ermektedir.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

19 Mart On Numara çekilişindeki şanslı numaralar: 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 26 - 29 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 40 - 47 - 50 - 51 - 54 - 63 - 70 - 71 - 79 - 80

10 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 738.099,35 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 113 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.300,55 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 2.180 Kişi Başına Düşen İkramiye 119,60 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 21.666 Kişi Başına Düşen İkramiye 22,75 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 133.180 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,95 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 199.783 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,35 TL





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER