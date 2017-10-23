Milli Piyango İdaresi'nin her hafta Pazartesi akşamı çekilişini gerçekleştirdiği On Numara şans oyununda 794. hafta heyecanı yaşanıyor. Çekiliş öncesinde kazanan numaraları bekleyen yüz binlerce vatandaş, merakla "On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularının yanıtını arıyor. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor? Sonuçlar nereden öğrenilir? İşte bu haftanın On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA BU AKŞAM ÇEKİLECEK

22 şanslı numarayı bilen talihlilerin büyük ikramiye kazandığı On Numara'da 794. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan binasında gerçekleştirilecek olan çekiliş, noter huzurunda yapılacak.

Yüz binlerce vatandaşın yakından takip ettiği ve 6 farklı ikramiyenin verileceği çekiliş öncesinde çekilişin saat kaçta yapılacağı araştırılıyor. On Numara çekilişi, saat 21:15'te başlayacak ve kazanan numaralar belirlenecek. Çekilişin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Saat 21:45'ten sonra vatandaşlar On Numara sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

ON NUMARA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

10 bilen, 9 bilen, 8 bilen, 7 bilen, 6 bilen ve hiçbir numarayı bilemeyen kişilere ikramiyenin dağıtıldığı On Numara'da sonuçlar ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden açıklanmaktadır.

Çekiliş sonuçları en geç saat 21:45'te www.millipiyango.gov.tr veya www.mpi.gov.tr adreslerinden açıklanmaktadır. Çekiliş sonuçlarının açıklandığı ekranda ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il ve ilçe bilgisi ve çekilişin gerçekleştirilme videosu yer almaktadır.

Çekiliş sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları üzerinden de On Numara sonuçlarını öğrenebilir.

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ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'nın bir önceki hafta gerçekleştirilen 793. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. Çekilişte 10 bilen 3 kişi 101 bin 33 lira 25'er kuruş, 9 bilen 82 kişi 2 bin 464 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 542 kişi 131 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 15 bin 375 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 97 bin 98 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiç bilemeyen 162 bin 319 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

16 Ekim 2017 tarihli On Numara sonuçları: 01 - 06 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 27 - 35 - 37 - 38 - 40 - 49 - 51 - 52 - 55 - 64 - 65 - 68 - 69 - 75 - 80

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 3 Kişi Başına Düşen İkramiye 101.033,25 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 82 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.464,70 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.542 Kişi Başına Düşen İkramiye 131,20 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 15.375 Kişi Başına Düşen İkramiye 25,10 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 97.098 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,20 TL Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı 162.319 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,20 TL

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