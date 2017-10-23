Milli Piyango İdaresi'nin her hafta Pazartesi akşamı çekilişini gerçekleştirdiği On Numara şans oyununda 794. hafta heyecanı yaşanıyor. Çekiliş öncesinde kazanan numaraları bekleyen yüz binlerce vatandaş, merakla "On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularının yanıtını arıyor. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor? Sonuçlar nereden öğrenilir? İşte bu haftanın On Numara çekilişine dair detaylar...
ON NUMARA BU AKŞAM ÇEKİLECEK
22 şanslı numarayı bilen talihlilerin büyük ikramiye kazandığı On Numara'da 794. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan binasında gerçekleştirilecek olan çekiliş, noter huzurunda yapılacak.
Yüz binlerce vatandaşın yakından takip ettiği ve 6 farklı ikramiyenin verileceği çekiliş öncesinde çekilişin saat kaçta yapılacağı araştırılıyor. On Numara çekilişi, saat 21:15'te başlayacak ve kazanan numaralar belirlenecek. Çekilişin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Saat 21:45'ten sonra vatandaşlar On Numara sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
ON NUMARA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
10 bilen, 9 bilen, 8 bilen, 7 bilen, 6 bilen ve hiçbir numarayı bilemeyen kişilere ikramiyenin dağıtıldığı On Numara'da sonuçlar ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden açıklanmaktadır.
Çekiliş sonuçları en geç saat 21:45'te www.millipiyango.gov.tr veya www.mpi.gov.tr adreslerinden açıklanmaktadır. Çekiliş sonuçlarının açıklandığı ekranda ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il ve ilçe bilgisi ve çekilişin gerçekleştirilme videosu yer almaktadır.
Çekiliş sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları üzerinden de On Numara sonuçlarını öğrenebilir.
HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA
On Numara'nın bir önceki hafta gerçekleştirilen 793. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. Çekilişte 10 bilen 3 kişi 101 bin 33 lira 25'er kuruş, 9 bilen 82 kişi 2 bin 464 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 542 kişi 131 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 15 bin 375 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 97 bin 98 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiç bilemeyen 162 bin 319 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
16 Ekim 2017 tarihli On Numara sonuçları: 01 - 06 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 27 - 35 - 37 - 38 - 40 - 49 - 51 - 52 - 55 - 64 - 65 - 68 - 69 - 75 - 80
İkramiye Bilgileri
|10 Bilen Kişi Sayısı
|3
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|101.033,25 TL
|9 Bilen Kişi Sayısı
|82
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2.464,70 TL
|8 Bilen Kişi Sayısı
|1.542
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|131,20 TL
|7 Bilen Kişi Sayısı
|15.375
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|25,10 TL
|6 Bilen Kişi Sayısı
|97.098
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,20 TL
|Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı
|162.319
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,20 TL
- on numara
- MPİ
- On Numara sonuçları
- On Numara saat kaçta
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.